Георги Русев: С всяка победа трупаш самочувствие и това е най-важното, когато играеш за националния отбор

Националният ни отбор по футбол гостува тази вечер на Молдова в контролна среща. Селекционерът Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да се завърнат към победите, след поражението от Черна гора преди няколко дни.

Георги Русев смята, че въпреки загубата в Пловдив с 0:1, тимът ни е създал добри ситуации.

"Създавахме доста добри ситуации срещу Черна гора, за съжаление не успяхме да ги реализираме, но може би положителното е, че ги имаме тези ситуации, и рано или късно ще почнат да влезнат и ще се поздравяваме с успеха", обясни националът.

На въпроса по-динамично ли трябва да играе България като отбор, той отговори:

"Миналият мач играхме доста динамично и затова създадохме тези ситуации, но да, за да се подобряваме трябва да вдигаме динамиката, да вдигаме всеки един аспект от играта, за да може да печелим мачове, защото това е най-важното."

"С всяка победа трупаш самочувствие и това е най-важното, когато играеш за националния отбор", завърши Русев.

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