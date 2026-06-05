Среща ЕС - Западни Балкани: Домакин на форума е Черна гора

Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическия курорт Тиват при засилени мерки за сигурност.

Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Централна тема на форума е "Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани". Лидерите ще обсъдят разширяването като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в ЕС на страните от региона.

Черна гора се надява да стане 28-ата държава - членка на ЕС през 2028 г. и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013 г.

Срещата се провежда на фона на напрежение между Черна гора и Сърбия. Вчера Подгорица върна самолет с 87 сърби, определени като риск за сигурността на международния форум, и затегна контрола по границата.