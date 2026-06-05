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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град

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Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
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Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и във ВиК.

Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното ѝ събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.

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