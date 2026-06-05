Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град

Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и във ВиК.

Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното ѝ събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.