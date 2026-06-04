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Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК-Варна по случая "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:37 мин.
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Ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг", заяви регионалният министър

министър иван шишков строителите хемус първо изградят участъците взели аванс
Снимка: БТА
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Министър на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна.

В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията.

Във връзка със събарянето на незаконни строежи в селището министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде заградена.

#"Баба Алино" #арх. Иван Шишков #ВиК - Варна #проверка

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