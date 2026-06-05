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Променливо време до края на седмицата

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В петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието преди обяд ще има разкъсана, по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19° - 21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините купестата и купесто-дъждовната облачност ще се задържи значителна и на много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица температурите ще останат без съществена промяна. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 25° и 30°.

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