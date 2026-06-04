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Футболен отбор, спечелил първенството на България, не може да участва в Световната купа в Китай

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Необходимите средства да пътуването са 60 000 евро

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Заради липсата на средства футболният отбор на столичното 81-во училище, спечелил първенството на България няма да може да ни представи на Световната купа в Китай. Оказва се, че нито Министерството на образованието и науката, нито това на младежта и спорта ще поемат пътуването. Младите футболисти и треньорът им молят за подкрепа.

Това е история за 17 момчета от столично училище и техния треньор, които са влюбени във футбола. Започнали преди четири години. Имало тежки мачове, умора и нерви, но не се отказали. През април дошла и титлата- републикански училищни шампиони- и правото да представят България в Китай. И тогава се изправили пред стена. От Министреството на младежта и спорта отговорили, че могат да финансират само Световни ученически първенства, но не и Световни купи.

Цветан Спасов, учител по физическо възпитание и зам. директор на 81-о СУ: "За съжаление нормативната уредба е такава, че поради факта, че има разлика в една думичка не е "Световно първенство", а е "Световна купа" държавата по никакъв начин няма нормативно основание и може би нежелание, нямам представа, да отпуснат средства, които не са никак малко за едно училище в България."

Става въпрос за около 60 хиляди евро за пътуването, хотела и логистиката за момчетата и двама треньори. Училището вече само е започнало да събира средства - от родители, от фирми, но засега парите са много малко. До 1 юли трябва да се плати предварителна такса. Отборът моли за помощ, а емоциите надделяват.

Цветан Спасов, учител по физическо възпитание и зам. директор на 81-о СУ: "Пожелай, пожелай си нещо!

Давид Георгиев, 11 клас: Пожелавам си да отидем и да сбъднем своята мечта. Да отидем като отбор...

- Защо плачете сега? Ще ни разстроите всички!"

Давид Георгиев, 11 клас: "Вече четири години сме с господин Спасов, тренираме почти всеки ден и много искаме да си сбъднем мечтата да отидем. Защото смятам, че сме положили много труд."

Боян Гаджев, 11 клас: "Ще бъдем благодарни на всички, които дарят каквито и да е средства, дори малки и големи."

От министерството на образованието казаха за "По света и у нас", че нямат регламент, чрез който да финансират международните изяви на училищата, но ще разгледат молбата.

Това е история за 17 момчета от столично училище и техния треньор, които очакват мечтата им да се сбъдне.

#Световна купа в Китай #81 училище #участие #футболен отбор #помощ #средства

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