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Откриват филиал на Бургаския държавен университет в Добрич

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
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Откриват филиал на Бургаския държавен университет в Добрич
Снимка: БТА
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Парламентът прие единодушно със 176 гласа „за“ решение за откриване на филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич.

Откриването на такъв филиал е обусловено от необходимостта от преодоляване на сериозния недостиг на медицински специалисти по здравни грижи както в област Добрич, така и в Североизточния район на страната. Предложението е изготвено и в съответствие с Националната карта за висше образование и е получило мотивирано подкрепящо становище от Министерството на здравеопазването за необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните студенти в дадения регион, се посочва в доклада на парламентарната комисия по образованието и науката.

Националната агенция за оценяване и акредитация е дала положителна оценка на предложението за откриване на филиал в Добрич. Констатирано е изпълнение на препоръките, дадени в хода на акредитационната процедура.

Предвижда се общ капацитет за обучение на 60 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“.

Община Добрич е осигурила необходимата учебна база и общежития, а Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е осигурил необходимия академичен състав, включително изискуемите по Закона за висшето образование 10 преподаватели на основен трудов договор във филиала, пише още в доклада.

В ход е и приемът на студенти, тези 15 студенти, с които ще стартира филиалът, до постигането на капацитет от 60 студенти, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева-Желязкова в пленарната зала.

#бургаски свободен университет #филиал в Добрич

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