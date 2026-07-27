БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на политици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на политици
Снимка: БНТ
Слушай новината

Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на депутати, председател на Народното събрание и парламентарни журналисти.

За първи път градът е домакин на 12-ото издание на образователната симулация "Модел Република България – Чайка".

В рамките на инициативата участниците обсъждат законопроекти, дебатират, гласуват и отразяват парламентарните заседания, пресъздавайки работата на Народното събрание.

Целта е младите хора да се запознаят отблизо със законодателния процес и ролята на медиите в него.

Кристияна Маркова, в ролята на президент на Република България: “Имам нужните качества и един президент трябва да е отговорен човек, който е способен да взима решения за благото на обществото.”

Константин Георгиев, председател на Ученическия комитет на Община Бургас, в ролята на председател на Народно събрание: “Много често съм наблюдавал и на живо в Народното събрание как се водят дебатите, проверил съм целия Правилник за организация на дейността на Народното събрание, съответно и наказания, ако е необходимо да се налагат. Разбира се това е симулация и тук сме да се учим.”

Миролюб Милчев, в ролята на депутат и председател на парламентарна група: “Отстояваме правата на работещите, правата на семействата, както и нужната намеса на държавата в икономиката.”

Дико Диков, областен управител на Бургас: “Виждам увереност, че държавата ни ще продължи да съществува и в тръгнала по правилния път на развитие.”

#Бургас #инициатива #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
2
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
3
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете на Масачузетс
5
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
6
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
4
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
5
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
6
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...

Още от: Образование

Приемът в гимназиите в София: Започва подаването на документи за трето класиране
Приемът в гимназиите в София: Започва подаването на документи за трето класиране
Индийският премиер обяви мащабна реформа на изпитната система в страната Индийският премиер обяви мащабна реформа на изпитната система в страната
Чете се за: 02:15 мин.
Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес
5648
Чете се за: 00:50 мин.
Мисията на българските училища зад граница Мисията на българските училища зад граница
Чете се за: 05:15 мин.
С над 431 000 евро се финансират две национални програми в образованието С над 431 000 евро се финансират две национални програми в образованието
Чете се за: 01:27 мин.
Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на почивните дни около Великден Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на почивните дни около Великден
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на АМ "Марица"
Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Опасни отсечки в страната: Защо пътят Русе – Бяла от години остава рисков? Опасни отсечки в страната: Защо пътят Русе – Бяла от години остава рисков?
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Пожарите в Испания и Франция: Стотици хиляди са евакуирани, огънят не е овладян Пожарите в Испания и Франция: Стотици хиляди са евакуирани, огънят не е овладян
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Стрелба в Сиатъл: Трима души са загинали, а четирима са ранени на уличен фестивал Стрелба в Сиатъл: Трима души са загинали, а четирима са ранени на уличен фестивал
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
След нападението в Берлин: Ранените са без опасност за живота
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Проверка за насилието над деца в столична ясла: Прокуратурата...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през новата седмица
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ