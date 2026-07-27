Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на политици

Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на депутати, председател на Народното събрание и парламентарни журналисти.

За първи път градът е домакин на 12-ото издание на образователната симулация "Модел Република България – Чайка".

В рамките на инициативата участниците обсъждат законопроекти, дебатират, гласуват и отразяват парламентарните заседания, пресъздавайки работата на Народното събрание.

Целта е младите хора да се запознаят отблизо със законодателния процес и ролята на медиите в него.