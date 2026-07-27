Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на политици

Ученици и младежи в Бургас влязоха в ролята на депутати, председател на Народното събрание и парламентарни журналисти.
За първи път градът е домакин на 12-ото издание на образователната симулация "Модел Република България – Чайка".
В рамките на инициативата участниците обсъждат законопроекти, дебатират, гласуват и отразяват парламентарните заседания, пресъздавайки работата на Народното събрание.
Целта е младите хора да се запознаят отблизо със законодателния процес и ролята на медиите в него.
Кристияна Маркова, в ролята на президент на Република България: “Имам нужните качества и един президент трябва да е отговорен човек, който е способен да взима решения за благото на обществото.”
Константин Георгиев, председател на Ученическия комитет на Община Бургас, в ролята на председател на Народно събрание: “Много често съм наблюдавал и на живо в Народното събрание как се водят дебатите, проверил съм целия Правилник за организация на дейността на Народното събрание, съответно и наказания, ако е необходимо да се налагат. Разбира се това е симулация и тук сме да се учим.”
Миролюб Милчев, в ролята на депутат и председател на парламентарна група: “Отстояваме правата на работещите, правата на семействата, както и нужната намеса на държавата в икономиката.”
Дико Диков, областен управител на Бургас: “Виждам увереност, че държавата ни ще продължи да съществува и в тръгнала по правилния път на развитие.”