Стрелба в Сиатъл: Трима души са загинали, а четирима са ранени на уличен фестивал

Трима души загинаха и четирима бяха ранени при стрелба на голям фестивал на уличната храна в Сиатъл.

Стрелбата е станала около 18:00 часа снощи (местно време) близо до емблемата на града - кулата Космическата игла. Свидетели разказват, че са чули многобройни изстрели и е последвал хаос.

Сред петимата ранени има и 2-годишно дете. Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. Засега не се съобщават повече подробности. Фестивалът се провежда без прекъсване от 1982 година насам и привлича 350 хиляди посетители през трите дни на проявата.