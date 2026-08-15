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Пет души са ранени в масова стрелба в щатския университет на Вирджиния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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Американската полиция разследва няколко заподозрени стрелци

пет души ранени масова стрелба щатския университет вирджиния
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Петима души са ранени при масова стрелба в кампуса на Щатския университет на Вирджиния в САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в близост до студентските общежития. Полицията е открила петима души с огнестрелни рани. Всички са откарани в болница, като един от пострадалите е в критично състояние, а останалите са без опасност за живота.

Университетът съобщи, че в стрелбата вероятно са замесени няколко заподозрени. Кампусът беше блокиран за няколко часа, а след отмяната на блокадата в района остана засилено полицейско присъствие.

Стрелбата е станала дни преди началото на новата академична година. Университетът се намира в Етрик, на около 39 километра южно от Ричмънд, и има около 5700 студенти.

#САЩ #Вирджиния #стрелба

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