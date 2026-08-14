Скандал в американския флот: Военни живеят месеци наред при тежки условия

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви за „напълно изопачени“ твърденията за лоши условия на борда на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ в Близкия изток. Военни издания съобщиха за опити за самоубийство сред екипажа от 5000 души, които са в морето вече 260 дни. Хората на борда са изправени пред недостиг на храна, повреди във водопровода и санитарните възли, изтощение и лош психоклимат. Конгресмени и семействата на военнослужещите изразяват тревога и настояват за отговори от Пентагона.

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се отправи от Калифорния към Южнокитайско море през ноември миналата година и впоследствие беше изпратен в Близкия изток преди нападението срещу Иран. Мисията му трябваше да приключи през май, но беше удължавана няколко пъти. Засега дата за завръщане не е обявена, но самолетоносачът „Джордж Вашингтон“, базиран в Тихия океан, вече плава към Близкия изток.

Сенаторът-демократ Рубин Гайего настоява делегация на Конгреса да се качи на „Ейбрахам Линкълн“ и да проведе разследване на ситуацията на борда. Роднина на моряк от екипажа твърди пред Би Би Си, че техният близък е загубил 29 килограма от началото на настоящата мисия. Военнослужещият е потвърдил, че негови колеги са се опитали да скочат през борда. Той се е оплакал от постоянен шум и вибрации от двигателите на кораба и непрекъснатото кацане и излитане на самолети. Конгресменът-демократ от Калифорния Майк Левин описва „мухлясали душове, счупени тоалетни, перални извън строя със седмици, дълги периоди без топла вода и порции, които се свеждат до половин купичка ориз и две тортили“. Според него липсва „сапун, дезодорант и паста за зъби“, при това при военен бюджет от един трилион долара.

Майк Левин – конгресмен: „Ако президентът има достатъчно пари, за да позлатява всичко във Вашингтон и да си строи бална зала, но няма достатъчно пари за водопровод или достатъчно храна за нашите морски пехотинци и моряци – според мен, това няма смисъл.“

Конгресменът критикува и цялостния подход на Белия дом към войната в Иран.

Майк Левин – конгресмен: „Имате президент, който често повтаря, че сме спечелили. Е, ако сме спечелили, върнете хората у дома. Ако не сме, кажете истината, защо все още сме там. Дайте яснота на семействата, чиито близки са в опасност, дайте яснота на нашите мъже и жени, които служат, които дават всичко от себе си за тази страна.“

Говорителка на Доналд Тръмп заяви пред репортери, че президентът и министърът на отбраната са решени да гарантират, че „американските военни разполагат с необходимите ресурси за противодействие на всяка заплаха за Съединените щати“.

Според военното издание „Старс енд Страйпс“ при продължителни мисии американският флот предприема стъпки за осигуряване на забавление за екипажите. Споменават се бинго, арт сесии и конкурс за пеене.

Според сондаж от януари 2025 година военноморските екипажи на Съединените щати страдат от най-високи равнища на дистрес в сравнение с други родове войски на страната. Проучването посочва „уникални стресови фактори като лоши битови условия, шум и натоварени графици, които не осигуряват достатъчно време за сън и почивка“.