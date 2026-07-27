Проверка за насилието над деца в столична ясла: Прокуратурата образува преписка след записи от видеонаблюдение

Софийската районна прокуратура е образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие над деца в детска ясла "Проф. д-р Иван Митев" в столичния район "Изгрев". Сигналът е подаден от родители, а последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение.

Сигналът е подаден преди няколко дни до кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. Паралелно с него родители са сезирали и медиите, като един от тях е съобщил, че детето му е било с видимо нараняване и кръвонасядане по ухото. По случая вече са уведомени МВР и прокуратурата, а проверката на Софийската районна прокуратура е в ход.

"В районната администрация се получи сигнал от родители. Същевременно същият сигнал беше подаден и до Първо районно управление. Незабавно разпоредих проверка в детската ясла, която се осъществи съвместно с органите на МВР. На базата на преглеждането на камерите, които са с много добра резолюция, се установи, че има основания за сигнала. Съответно съм сезирал прокуратурата и СДВР", заяви кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев.

По думите му той лично е прегледал записите, макар да уточни, че не е бил участник в проверката:

"На камерите това, което се вижда е, че един от възпитателите в детската ясла тегли за ухото едно дете, друго е влачено за крака. Аз лично съм прегледал камерите, но не съм участник в проверката. Това няма никакво значение – място за насилие, в която и да било детска градина или ясла, няма."

Кметът допълни, че е поискал от директора дисциплинарното уволнение на служителката:

"На базата на това, което се вижда на камерите, съм поискал дисциплинарно уволнение на служителя. Считам, че в нито една детска градина и в нито една ясла не трябва да има подобен тип поведение. Това, че децата понякога са трудни за работа, не оправдава никакъв тип насилие или напрежение, което да се получава в групите."

Директорът на детската ясла Елена Атанасова заяви, че при нея не е постъпвал официален сигнал от родители, тъй като по това време е била в отпуск. По думите ѝ е била уведомена от майка, която изпратила снимки на детето си с насинено ухо. След като е прекъснала отпуската си, тя е разпоредила проверка, като е изискала писмени обяснения от всички служители в групата:

"Беше ми дадено обяснение от всеки един от служителите, в което се описва случилото се. Никой не признава, че е направил това. След това видях записите от камерите. Наистина се вижда, че детето неведнъж е дърпано за ухото по време на закуска. Към другите деца също има грубо отношение."

Попитана дали има влачене на деца по пода, какъвто е сигналът, директорът направи уточнение:

"Има издърпване на едно дете изпод масата. То се беше завряло под масата и легнало. Просто го хванаха и го издърпаха, защото няма как да бъде измъкнато по друг начин."

По думите ѝ служителката работи в яслата от около година:

"Нищо не ми обясни. На следващия ден си взе болничен, след което получих по електронната поща нейното обяснение. Оттогава не съм се чувала с нея. В обяснението пише, че не е докосвано физически нито едно дете."

Според директорката на служителката ще ѝ бъде наложено дисциплинарно наказание.

Психологът в детската ясла Ирена Василева определи случая като изолиран и заяви, че насилието е недопустимо:

"Това не е практика. Всяко дете е различно, има своя период на адаптация, своите нужди и своята чувствителност. С всяко дете, което проявява някакъв проблем, се работи индивидуално, както с него, така и с родителите."

В същото време психологът отправи апел към родителите:

"Моля ви, поставете граници навреме. Научете децата, че има правила и нека от малки да се научат да ги спазват. Така самите те са по-спокойни, а и родителите също."

Заедно с вътрешната проверка продължава и разследването на Софийската районна прокуратура, която трябва да установи има ли данни за извършено престъпление и каква отговорност следва да бъде потърсена.

Психологът обърна внимание и на сериозния недостиг на кадри в системата:

"Би трябвало новите служители да минават през психолог, но тъй като персоналът е малко и няма желаещи, този момент се пропуска. В общи линии всеки, който желае, може да започне работа, защото няма хора при условията, при които се работи. С тези заплати няма как да стане."

Ръководството на детската ясла смята, че кадровия дефицит не може да бъде оправдание за подобно поведение.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева