Техеран заплаши с отговор след украинско нападение срещу ирански кораб в Каспийско море

Техеран заплаши, че ще отговори на украинско нападение срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един моряк.

Украинският лидер Зеленски по-рано съобщи за солидни резултати при далекобойни удари в Каспийско море срещу кораби, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран.

Според Техеран обстрелът доказва продължаващото "ирационално и враждебно отношение" на Киев. Иранската дипломация изтъква, че Ислямската република не се е намесвала във войната мЕжду Русия и Украйна. По случая е бил призован украинския шарже-дафер в Техеран.