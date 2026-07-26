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Техеран заплаши с отговор след украинско нападение срещу ирански кораб в Каспийско море

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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техеран заплаши отговор украинско нападение ирански кораб каспийско море
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Техеран заплаши, че ще отговори на украинско нападение срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един моряк.

Украинският лидер Зеленски по-рано съобщи за солидни резултати при далекобойни удари в Каспийско море срещу кораби, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран.

Според Техеран обстрелът доказва продължаващото "ирационално и враждебно отношение" на Киев. Иранската дипломация изтъква, че Ислямската република не се е намесвала във войната мЕжду Русия и Украйна. По случая е бил призован украинския шарже-дафер в Техеран.

#Каспийски море #удари срещу ирански кораби #обвинения срещу Киев #Техеран

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