Калоян Драгнев триумфира в 86-ото издание на плувния маратон "Галата - Варна“

17-годишният Калоян Драгнев спечели 86-ото издание на плувния маратон „Галата – Варна“ и за първи път в кариерата си триумфира в най-старото плувно състезание в България.

Състезателят на варненския клуб Черно море преодоля дистанцията от около пет километра за 57 минути и 13 секунди, като остави зад себе си останалите 238 участници. В тазгодишното издание на маратона участие взеха общо 239 плувци от девет държави.

Драгнев, който в предишните години неизменно намираше място сред най-добрите петима, този път стигна до върха на почетната стълбичка.

"Маратонът беше лек. Нямаше толкова голяма конкуренция, морето беше спокойно и нямаше вълни. Не се изморих и като цяло всичко се получи много добре“, сподели победителят след финала.

Той разкри още, че това е било третото му участие в престижната надпревара.

Втори финишира Ивайло Милев с време от 58 минути и 37 секунди, а само секунда след него третото място зае Димитър Димитров.

При жените победителка стана Петра Захариева от Сандански. Състезателката, която дебютира в маратона, пресече финалната линия за 1 час и 56 секунди и още при първото си участие заслужи трофея.