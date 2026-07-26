Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин.

"В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви", написа държавният глава във Фейсбук.

"Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона", допълва Илияна Йотова.