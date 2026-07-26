Габриела Петрова: Надявам се на европейското първенство да се радваме на още по-хубави резултати

Габриела Петрова завоюва втората си национална титла в скока на дължина, след като триумфира с резултат от 6.50 метра. След успеха си лекоатлетката призна, че е можела да постигне още по-добър резултат, но остана доволна от представянето си преди европейското първенство.

"Смятам, че можех да скоча още поне 10-15 сантиметра. Допуснах някои технически неточности, но съм доволна, защото не тренирам целенасочено тази дисциплина. Когато имам възможност да съчетая двата скока, се опитвам да го направя“, заяви Петрова.

Тя призна, че е чувствала допълнителна отговорност да запази титлата за своя клуб.

"Миналата година също станах шампионка. Независимо дали щеше да бъда аз или Пламена, искахме титлата да остане в нашия клуб. Радвам се, че успях да изпълня тази задача“, коментира националката.

Петрова гледа с оптимизъм към предстоящото европейско първенство, като смята, че двата последни старта са ѝ помогнали да прецени моментното си състояние.

"Най-важното беше да си сверя часовника, защото имах по-дълга пауза от последното си състезание. Смятам, че нещата вървят добре. Остават по-малко от две седмици до шампионата и вярвам, че това време ще бъде достатъчно, за да финализираме подготовката“, каза тя.

Опитната състезателка очаква сериозна конкуренция на европейския шампионат, тъй като разликите между водещите атлетки са минимални.

"Дисциплината ще бъде много силна. Повечето състезателки сме с близки резултати и всяка ще се бори за максимума. Очаквам оспорена битка до самия край“, заяви Петрова.

Тя се надява богатият ѝ международен опит да бъде едно от основните ѝ предимства срещу по-младите конкурентки.