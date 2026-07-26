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Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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И двете страни съобщават за по четири жертви

Поредна размяна на удари между Русия и Украйна
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Русия нанесе поредни удари срещу Киев с балистични ракети, при дневни бомбардировки на други райони на Украйна има четири жертви.

Поразен е супермаркет в Чернигов, откъдето се съобщава за двама убити, включително 10-годишно дете. По една жертва има и в Харков и Запорожие.

Руската страна също съобщи за четири жертви при украински обстрел с дронове срещу окупирания град Хорливка. Президентът Зеленски предупреди, че Русия планира да разположи 30 хиляди войници от Северна Корея.

Румънски F-16 днес свали трети дрон - за три дни- поредно нарушение на въздушното пространство на страната, което румънският президент определи като "недопустимо".

#балистични ракети  #нови удари #Русия #жертви #Украйна

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