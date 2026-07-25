Володимир Зеленски: Украйна е засекла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран

Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Украйна е засекла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран.

Според Киев от началото на юли има активно руското сателитно наблюдение на страните от Персийския залив и на американските военни обекти в района. Тези снимки впоследствие се оказват в Иран, заяви Зеленски.

Той посочи, че има ясна връзка между руското сателитно наблюдение и иранските удари - както преди нападенията и тяхната подготовка, така и след тях за оценка на щетите.

Украинският президент също така обяви, че Русия иска да привлече 30 хиляди севернокорейски войници за участие във войната срещу Украйна.

Според Зеленски от юни е в ход подготовка за тяхното приемане във Воронежка област.

Съгласно двустранното споразумение за отбрана между Русия и Северна Корея, Пхенян вече изпрати 14 хиляди свои войници, които взеха участие в сраженията срещу украинската офанзива в руската Курска област през 2024 година, отбелязва Ройтерс.