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Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент

Милена Кирова от Милена Кирова
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Чете се за: 01:35 мин.
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Снимка: БТА
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Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че на практика Йотова ще обедини всички в център-ляво. Според него тази кандидатура може да бъде победена само от подобна в център-дясно.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Тя е изключително силен кандидат. Много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тия, които ще я подкрепят. И на практика, с нейната кандидатура, тя обедини всички леви. Аз предполагам, че „Прогресивна България“ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат президентска двойка, независимо какво мислим партиите една за друга и само това е шансът да се отиде на балотаж и тогава да има успех.“

#кандидат за президент #Илияна Йотова #Бойко Борисов

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