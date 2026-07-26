Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент

Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че на практика Йотова ще обедини всички в център-ляво. Според него тази кандидатура може да бъде победена само от подобна в център-дясно.