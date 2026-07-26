Потребителската кошница: Отчитат спад на цените на едро

Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата.

При зеленчуците поевтиняване има при зелените чушки. Значителен спад се отчита и при доматите – с близо 10% до 1,32 евро за килограм. При плодовете най-голям спад е отчетен при кайсиите, които поевтиняват с малко над 21%. Цената на кравето сирене намалява до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ – до 9,14 евро за килограм. По-ниски цени има още при кравето масло, брашното и при олиото.

При зеленчуците тази седмица минимално поскъпват картофите – с по-малко от процент 0,33% до 0,61 евро за килограм. При плодовете по-скъпи са ябълките – с близо 2%. Киселото мляко с висока масленост поскъпва с малко над процент. Яйцата размер М също поскъпват до 0,20 евро за брой на едро. При основните хранителни продукти захарта поскъпва с близо процент.