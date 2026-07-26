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Кола се вряза в хора в Берлин: Извършителят е идентифициран, но не е арестуван

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 03:25 мин.
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Един човек загина, а най-малко 16 са ранени, след като кола се вряза в събралото се множество по време на прайда в Берлин. Извършителят е идентифициран, но не е арестуван. В ход е мащабна операция по издирването му. Всички събития в германската столица, планирани за най-големия парад на ЛГБТИ общността в Европа, са отменени. Малко след 22.00 часа местно време в Тиъргартен Парк, където е започнала традиционният прайд в Берлин, настъпва суматоха. Оказва се, че мъж се е врязал в събралото се множество с автомобил. На място пристигат полиция и линейки. Започва евакуация, която приключва много бързо, благодарение на служителите на реда, охранявали гей-парада. Нямаше паника, но шокът е огромен, казват свидетели на инцидента.

- „В шок съм и напълно разтърсен от това какво се случи днес. Мислите ми са с всички пострадали. Изключително съм благодарен на парамедиците, на полицията, които бяха на смяна. Това е ден на огромен траур за нашата общност.“

Автомобилът, с който е извършено нападението е намерен изоставен. В издирването на извършителя участват хиляди полиция.

Флориан Нат, говорител на берлинската полиция: „На базата на първоначалното разследване има идентифициран заподозрян извършител. Той все още не е арестуван, но срещу него се предприемат мерки. Лицето е познато на полицията, свързано е с ислямистките кръгове в Берлин. Издирването му продължава.“

Малко след 06.00 часа сутринта местно време полицията обяви, че издирваният е Абдул Б, на 21 години. Властите предупреждават, че той може да е въоръжен и агресивен, и приканват хората, ако го видят, да не се приближават, а да сигнализират службите. Мотивите на извършителя не са ясни. По думите на кмета на Берлин Кай Вегнер случилото се е „атака срещу нашето свободно и непредубедено общество“.

Кай Вегнер, кмет на Берлин: „Мога да кажа, само, че Берлин е град на свободата и разнообразието, ще продължим да растем и да заявяваме ясна позиция. Няма да позволим начинът ни на живот и съжителство да ни бъдат отнети.“

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за пълно разследване на инцидента.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Отвратително деяние в Берлин. Стотици хиляди хора от цял свят празнуваха мирно Деня на улица Кристофър. С желанието да се отнасяме един с друг с доброта и толерантност. Това е атака срещу нашето общество.“

Подобни инциденти не са рядкост в Германия. През май двама души загинаха, а над 20 бяха ранени след като кола се вряза в пешеходна зона в Лайпциг. През май 2025 година, в Манхайм, автомобил помете хора на оживена улица, жертвите бяха 2.

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