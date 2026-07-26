Божидар Саръбоюков: Днес се шегувах със състезанието, но разбрах, че съм в отлична форма

Божидар Саръбоюков остана доволен от представянето си след поредното си силно състезание, въпреки че призна, че не е подходил с максимална концентрация към него. Българският лекоатлет разкри, че е решил да приеме старта по-спокойно, но в хода на надпреварата е осъзнал, че е имал възможност да постигне още по-силен резултат.

"Наистина не очаквах толкова добър резултат, защото подходих на шега към състезанието. Не направих нито един разбег на загрявката, нито пробен опит. Направо си подготвих разбега и започнах да скачам. Публиката обаче много ме надъха, а и за първи път моят мениджър Николай Жеков беше дошъл да ме гледа на живо и не исках да го разочаровам“, заяви Саръбоюков.

Той призна, че е останал с усещането, че е можел да подобри личното си постижение.

"На последния опит дори си мислех, че съм скочил още по-далеч. След това видях, че съм оставил левия крак назад. Според мен имаше още резерв и можеше да направя по-голям скок. Даже казах на останалите състезатели, че ме е яд, че подходих толкова лежерно, защото видях, че днес можех много повече“, коментира той.

Европейският шампион обясни, че този път съзнателно се опитва да пази спокойствие преди големите състезания, след като през зимния сезон прекалените очаквания са му попречили да покаже най-доброто от себе си.

"Сега искам да бъде различно. Опитвам се да не се пренавивам още от първите опити, а постепенно да влизам в състезанието. Така усещам по-добре какво трябва да направя и мога да покажа най-доброто си“, каза българският национал.

Саръбоюков очаква изключително силна конкуренция на предстоящото европейско първенство, но не крие амбициите си.

"Тази година има много силни състезатели. На големите шампионати доста атлети вече скачат над осем метра. Ще бъде много трудно, но аз винаги излизам с мисълта да се боря за първото място. Важното е в деня на състезанието всичко да се получи“, заяви той.

Лекоатлетът допълни, че настоящото му състояние му вдъхва увереност за предстоящите стартове.