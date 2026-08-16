Багер изтегли автомобила, затънал в дюните в Китен

Изтеглиха автомобила, който затъна в дюните на плаж “Атлиман” в Китен. В колата са пътували трима младежи от Русе.

За разрешаването на ситуацията е потърсено съдействие от кмета на община Приморско Иван Гайков. На място пристигат и кметът на Китен, както и служителят по обществения ред Тошко Язаджиев.

Организирана е незабавна акция по изваждането на автомобила от плажната ивица. Наложило се е използването на колесен багер, с чиято помощ колата е изтеглена успешно.

В операцията съдействие оказват концесионерът на плаж „Атлиман“ и Сашо Коемджиев, както и служители на полицията в Приморско.

От кметството в Китен изразиха благодарност към всички, включили се в акцията и помогнали за успешното разрешаване на ситуацията.