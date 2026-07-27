Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на АМ "Марица"

Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете, на автомагистрала "Марица". Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче.



Инцидентът стана малко след 20:00 часа снощи край село Поляново, в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души – чужди граждани.

По предварителна информация те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.