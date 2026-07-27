Слънчево и горещо време през новата седмица

В понеделник ще бъде предимно слънчево и още по-горещо. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София 31°-32°. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България - от юг-югозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа до умерен северозападен, в източната половина от страната – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

През следващите дни ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишават и максималните ще бъдат между 36° и 41°, по-ниски по Черноморието.