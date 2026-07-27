След нападението в Берлин: Ранените са без опасност за живота

Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин Прайд вече не е в критично състояние. Това заяви снощи германският канцлер Фридрих Мерц.

Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис "Берлин, град на свободата" в късните часове като символ на подкрепа за ЛГБТИ+ общността.

При нападението беше убита една жена и 29 души бяха ранени. Германските власти го определиха като ислямистки терористичен акт. Заподозреният за нападението 21-годишен мъж по-късно беше застрелян от полицията.