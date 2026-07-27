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Румънски автомобил самокатастрофира и затрудни движението в Кресненското дефиле

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 00:57 мин.
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Катастрофа в Кресненското дефиле затрудни движението. Автомобил с румънска регистрация се е ударил в мантинела в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора.

Заради произшествието движението се осъществяваше поетапно в едната лента и се регулираше от полицейски екипи. Трафикът през дефилето е изключително натоварен.

снимки: БНТ

Движението в района на Кресненското дефиле вече се извършва и в двете ленти. Самокатастрофиралият румънски автомобил е напълно изтеглен от пътното платно.

Причините за инцидента се изясняват. Предполага се, че може да е станал след загуба на управление от страна на шофьора над автомобила заради мократа настилка. Трафикът през Кресненското дефиле в посока Гърция остава натоварен.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова

#затруднено движение #катастрофа в Кресненското дефиле

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