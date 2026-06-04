Вноската по потребителските и стоковите кредити расте с 80% за 10 години

Интересно наблюдение относно сумите и начина, по който избираме да харчим. Близо 1/3 от потребителите теглят кредити до 25 хиляди евро дистанционно. Най-често - за купуване на техника. За последните 10 г. средната вноска за потребителски или стоков кредит расте с повече от 80%.

Най-често със стоков кредит се финансира покупката на телефон, телевизор, бяла или черна техника и климатици. Потребителските заеми пък са за важни подобрения за домакинствата.

Екатерина Панайотова, изп. директор на компания в областта на потребителското кредитиране: "Българинът взима основно кредит, за да ремонтира жилището си, взима, за да купи автомобил, било нов или на старо, да отиде на екскурзия и също така много голям процент от кредитите са за обучение в чужбина." Кристофор Павлов, главен икономист на търговска банка: "За да може да изглади това потребление, т.е потреблението на всички тези неща, да не се случват тогава, когато имат достатъчно натрупани спестявания, а да може да го направите тогава, когато житейски изглежда най-логично и най-желано от гл. т. на домакинствата."

Променят се и потребителските навици, което не е изненада – над 30% от заемите се взимат дистанционно.

За изминалите 10 години размерът на потребителските и стоковите кредити е нараснал със съответно над 260% и 86 на сто като средния размер на вноската варира между 80 и 90% за двата вида заеми.

А това увеличение показва друга положителна промяна за цялата икономика и състоянието на домакинствата, без да се наблюдава притеснителна промяна при просрочените заеми.

Кристофор Павлов, главен икономист на търговска банка: "В най-голяма степен говори, че българите се чувстват по-сигурни за бъдещето си, бъдещите си доходи и това ги насърчава да предприемат това увеличение на потреблението." Екатерина Панайотова, изп. директор на компания в областта на потребителското кредитиране: "Имаше пик преди няколко години, но нещата влезнаха в релсите, няма нарастване на тези просрочени кредити. Българинът е много отговорен кредитополучател."

Инфлацията на стоки и услуги обаче също допринася за нуждата от по-големи по размер заеми, спрямо годините назад.