Особеният управител на "Лукойл" вече не може еднолично да се разпорежда със собствеността на компанията

Парламентът ограничи правомощията на особения търговски управител в "Лукойл – Нефтохим" да се разпорежда със собствеността на частната компания, приемайки промени на второ четене в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Особеният търговски управител вече няма право еднолично да се разпорежда със собствеността на "Лукойл – Нефтохим". Той ще подлежи на съдебен контрол, ако реши да извършва сделки с активи на частната компания и нейните дъщерни дружества.

Досега той имаше право да продава активите дори и без съгласието на собствениците. Според приетите днес поправки, министърът на икономиката, главният прокурор, правителството, всеки акционер и съдружник може да предяви иск за установяване на нищожност на такава сделка. Въвежда се допълнителен контрол върху неговата дейност.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия: "Особеният търговски управител предоставя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министър на икономиката в срок до 1 седмица при изтичането на съответния месец."

Поправките минаха в зала почти без дебат, единствено "Възраждане" имаха резерви.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Когато имаш иск за заведени 3 млрд. евро или 6 млрд. лева най-логичното е да започнеш разговори за закупуване на рафинерията и да я купиш. Трябваше по най-бързия начин още от първия ден на това правителство да започнат преговори за закупуване на рафинерията." Слави Василев, "Прогресивна България": "Бъдете сигурен, че правителството на Радев и това мнозинство ще бдят с експертиза интереса на българските граждани."

Само ден, след като правителството смени Румен Спецов с Евгени Симеонов като особен търговски управител в "Лукойл – Нефтохим" не закъсняха критиките към него. От ДБ се усъмниха в неговия опит и професионализъм.

Божидар Божанов, ДБ: "Въпросът е, че човекът, който са сложили като особен управител изглежда не изглежда да има необходимите компетенции и опит да се справи с управлението на една рафинерия."

В момента "Лукол – Нефтохим" работи в режим на дерогация. Британските санкции бяха отложени до средата на август. Съединените щати също удължиха срока на дерогацията до есента.