Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в „Лукойл- Нефтохим“, приемайки промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене.

С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала, с имуществото на дружеството.

За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец.

В мотивите е записано, че по този начин се гарантира сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход .

С приетите от парламента поправки се дава право на министърът на икономиката, , прокурор, правителството, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на дружеството, опериращо критичната инфраструктура, и на дружеството, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, да предяви пред окръжния съд иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение.

Искът се предявява срещу държавата, особения търговски управител и лицето, опериращо критичната инфраструктура, или лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от извършването на разпоредителната сделка.