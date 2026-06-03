Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Днес, в качеството си на министър на икономиката, инвестициите и индустрията, представих предложение в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за освобождаването на действащия особен търговски управител Румен Пенков Спецов и назначаването на Евгени Симеонов Симеонов като особен търговски управител. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено преди няколко минути от Министерския съвет. Евгени Симеонов Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата „Лукойл“. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това е най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националната политика за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази.“

По думите на Пулев досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност.