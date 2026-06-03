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Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Днес, в качеството си на министър на икономиката, инвестициите и индустрията, представих предложение в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за освобождаването на действащия особен търговски управител Румен Пенков Спецов и назначаването на Евгени Симеонов Симеонов като особен търговски управител. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено преди няколко минути от Министерския съвет. Евгени Симеонов Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата „Лукойл“. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва кариерата си в Министерството на икономиката през 2016 година в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това е най-релевантният и специализиран държавен орган, който провежда националната политика за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази.“

По думите на Пулев досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност.

„От гледна точка на прозрачност и на отчетност, тук имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на господин Спецов до последния му ден, който е днес, преди няколко часа. Да започнем от първия ден. Има нормативно изискване да се даде един 6-месечен оздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения търговски управител. Такъв не е входиран. Съответно до ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този нелесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас. От гледна точка на цените на горивата на дребно. И не на последно място – законосъобразност. Тук, с риск да бъда критикуван, аз разполагам с много информация по линия на службите, поверителна, класифицирана информация, която не мога да споделя сега с вас. Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене, за разлика от модела „Борисов“. Вие знаете на какво се нагледахте – 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда за българските данъкоплатци. Аз няма да използвам сега моите 30 секунди, за да направя нещо, което е срещу държавата и интереса на потребителите. Така че това е едно решение, свързано с националната сигурност, свързано с желанието ни да има един прозрачен процес на ценообразуване.“

#новият управител на "Лукойл" #Евгени Симеонов #Александър Пулев

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