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Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите

Николай Минков от Николай Минков
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управляващите дадоха заден ход отпадането ковид добавката осъвременяването пенсиите
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Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Това стана по време на дебатите по удълженото действие на бюджета за 2025 година в парламента, които продължават и в този час.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на ковид добавката за текущите пенсии.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Вашето мнозинство посегна на пенсионерите. След дъжд качулка е в момента – от страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх. Защо не осъвременихте пенсиите с реалната инфлация? Тогава можехте да излезете и да говорите патетично 15 минути.“

Асен Василев, председател на ПП: „Тази актуализация на минималната пенсия, макар и да спазва закона за швейцарското правило, е недостатъчна. След актуализацията от 1 юли минималната пенсия ще бъде 347 евро, а линията на бедност – 390 евро. Това означава, че 880 000 български граждани, които са на минимална пенсия, всеки месец няма да им достигат 43 евро. 43 евро са 25 хляба. 25 хляба не достигат на българските пенсионери, за да изкарат месеца. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи – до 1 юли 2026 г. и след 1 юли 2026 г., я оставяте. Това е грешно и не спестява никакви реални пари на хазната. Оттеглете и тази част.“

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „По каква причина ние сме в ситуация току-що влезли в „клуба на богатите“ да се обясняваме защо 1 евро или 2 са въпрос на живот и смърт за пенсионерите? И кой е виновен за това безобразие, ако мога да цитирам един авторитет? Нашата идея е да правим всички видове социално подпомагане през социалната система, таргетирано. В идеалния вариант, в един друг свят, ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление ние сме в ситуацията на Израел в пустинята – трябва точно напояване там, където има най-голяма нужда. Това предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.“

Мартин Димитров, ДБ: „Някой от вас видя ли сериозен план за реформи? Намаляването на държавната субсидия ли е сериозният план за реформи? Това с пенсионерите ли е сериозният план за реформи? Защото обществото задава други въпроси. Пита следното – кога ще спрете източването, кога ще спрете кражбите, кога ще спрете съмнителните обществени поръчки, кога ще затегнете тези кранчета?“

Айтен Сабри, ДПС: „Особено притеснителна е ситуацията с предложението новите пенсионери да не бъдат включени в тази подкрепа. Трябва да измислим механизъм или аргументи, които да бъдат в подкрепа на сегашните пенсионери, които сега ще се пенсионират, за да не бъдат ощетени по някакъв начин.“

#Ковид добавка #пенсионери #Парламент

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