Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Това стана по време на дебатите по удълженото действие на бюджета за 2025 година в парламента, които продължават и в този час.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на ковид добавката за текущите пенсии.“ Цончо Ганев, „Възраждане“: „Вашето мнозинство посегна на пенсионерите. След дъжд качулка е в момента – от страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх. Защо не осъвременихте пенсиите с реалната инфлация? Тогава можехте да излезете и да говорите патетично 15 минути.“ Асен Василев, председател на ПП: „Тази актуализация на минималната пенсия, макар и да спазва закона за швейцарското правило, е недостатъчна. След актуализацията от 1 юли минималната пенсия ще бъде 347 евро, а линията на бедност – 390 евро. Това означава, че 880 000 български граждани, които са на минимална пенсия, всеки месец няма да им достигат 43 евро. 43 евро са 25 хляба. 25 хляба не достигат на българските пенсионери, за да изкарат месеца. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи – до 1 юли 2026 г. и след 1 юли 2026 г., я оставяте. Това е грешно и не спестява никакви реални пари на хазната. Оттеглете и тази част.“