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След бурята в София: Дърво падна върху оградата на 38-о ОУ „Васил Априлов“

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19 сигнала за паднали дървета са получени в Пожарната служба в София през изминалата вечер след лошото време и бурята. Сериозна беше ситуацията в центъра на София, където дърво от двора на 38-о училище се стовари върху две коли на кръстовището на ул. „Шейново“ и ул. „Васил Априлов“. Инцидентът е станал малко след полунощ.

Оказва се, че това не е първият път, в който се случва подобен инцидент в района на училището.

Борислав Михайловски, живеещ в района: „Преди години през деня друго дърво, което беше централно, покрай оградата на училището. Добре че вдигна много шум и всички се разбягаха.“

По думите на директорката на 38-о училище „Васил Априлов“ тревога за състоянието на дърветата в двора има отдавна.

Величка Таседжикова, директор на 38-о училище: „Тревожим се за тези остарели дървета и ние. Разбира се, че полагаме грижи за тях. Наясно са институциите, от които зависи как стоят нещата. Беше въпрос на време да бъде решен проблемът. За съжаление природата беше преди нас този път.“

От Столичната община смятат, че става дума за преовлажняване на почвата заради проливните дъждове през последните дни.

ландшафтен архитект Димитър Петров, главен експерт „Зелена система“ към СО: „Говорим за индивид в зряла възраст, който носи със себе си видими и невидими заболявания, които се развиват в него. Предполагам, че е вследствие на обилните валежи от последните два дни. Виждам, че дървото е пречупено точно в основата, тоест потенциално говорим за кореново гниене в основата, което за жалост е в невидимата част на растението и почвата. Външно не видях белези, които да говорят за него. По листната маса съдя, че дървото е в сравнително задоволително състояние.“

При инцидента няма пострадали хора, а само материални щети.

#38-мо училище #ул. „Шейново“ #ул. „Васил Априлов“ #София #паднало дърво

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