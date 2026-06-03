Рекорден брой футболисти ще запишат участие на Мондиал 2026

1248 играчи от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство по футбол, съобщиха от ФИФА.

В списъците са мегазвездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гийермо Очоа, които ще участват на световното първенство за рекорден шести път.

От играчите, които са записани за участие в 104-те мача в Канада, САЩ и Мексико, 357 са участвали в поне едно предишно Световно първенство, докато около 891 играчи участват в турнира за първи път.

Съставите отразяват широк възрастов диапазон, като разликата между най-възрастния и най-младия играч е повече от 25 години. Крейг Гордън от Шотландия е на 43 години и 162 дни. Хилберто Мора от Мексико е на 17 години и 240 дни, като е един от 22-мата играчи в отбор под 20 години. Седем играчи са на 40 или повече години. Четири държави - Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан, участват на Световното първенство за първи път.

Според правилата на ФИФА, замени в съставите са разрешени само поради сериозни контузии или заболявания до 24 часа преди първия мач на отбора.