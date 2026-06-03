Увеличена смъртност на делфини край Балчик - за последните три дни има 15 случая

Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните три дни има 15 случая, съобщиха от общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна.

Санял Кръстева, ст. експерт в Дирекция „Превантивна дейност”, РИОСВ Варна: "При нас от началото на годината пристигат сигнали за намерени мъртви делфини, което през годините се случва периодично. Вчера са постъпили два сигнала за намерени общо три броя мъртви делфини в град Балчик. При постъпване на сигнал за мъртъв делфин в екоинспекцията се извършва незабавна проверка, за да се установят видимите причини за смъртта на делфина. Снимат се биометрични данни. При съмнение за човешка намеса, довела до смъртта на делфините, се сезира прокуратурата и органите на МВР. В останалите случаи, съгласно Закона за биологичното разнообразие, е предвидено тези мъртви делфини да останат на мястото, където са намерени. Но поради обстоятелството, че най-често са по плажните ивици, където има висока концентрация на граждани, МОСВ предвижда и издава разрешителни за ползване на това изключение на общините по българското Черноморие".

До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса.

"След като разговаряхме със сигналоподателите, те много точно обясниха къде да търсим делфините. Действително бяха установени два мъртви делфина, изхвърлени на камъните от морето пред един от хотелите в централната част на крайбрежната ивица, като тези два делфина бяха от вида Муткур. Телата бяха изцяло депигментирани, което води до извода, че са престояли много дълго време във водата. Абсолютно нямаха никакви липсващи части по телата им, нито следи, които да навеждат, че причината за смъртта е човешка намеса. Третият делфин се оказа на около 40 метра навътре във водата и към момента още нямаме информация за неговия вид. За тази година няма установени делфини, по телата на които да сме открили следи, които да навеждат, че смъртта е вследствие на човешка намеса."

Към настоящия момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса.

Вижте прякото включване на Надежда Карапанчева.