БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова ще открие Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума

консултациите дондуков казаха президентът илияна йотова политическите сили обзор
Слушай новината

17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“ започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Мотото тази година е „Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана.

Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон „Змейово“ и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските Военновъздушни сили.

#Хемус 2026 #Международния панаир в Пловдив #Илияна Йотова, президент #Димитър Стоянович

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
4
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Политика

На второ четене в парламента: Депутатите ще гласуват важни законодателни промени
На второ четене в парламента: Депутатите ще гласуват важни законодателни промени
ЕК ще публикува доклад за бюджетното състояние на България ЕК ще публикува доклад за бюджетното състояние на България
Чете се за: 01:00 мин.
Възстановяването на мира в региона на Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, каза Румен Радев на среща с министъра на отбраната на Ливан Възстановяването на мира в региона на Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, каза Румен Радев на среща с министъра на отбраната на Ливан
Чете се за: 01:32 мин.
За първи път от десетилетие насам България участва в Международния базар на ООН За първи път от десетилетие насам България участва в Международния базар на ООН
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната Румен Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната
Чете се за: 02:20 мин.
Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

На второ четене в парламента: Депутатите ще гласуват важни законодателни промени
На второ четене в парламента: Депутатите ще гласуват важни...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Илияна Йотова ще открие Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“ Илияна Йотова ще открие Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК ще публикува доклад за бюджетното състояние на България ЕК ще публикува доклад за бюджетното състояние на България
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заради ремонти по АМ „Тракия“: Ограничения в движението...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Конституционните промени остават ключови за европейския път на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Протести и сблъсъци във Великобритания: Повод е смъртта на студент...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Ищар: Успехът не е цифри, а чувство
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ