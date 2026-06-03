Илияна Йотова ще открие Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“

17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“ започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Мотото тази година е „Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана.

Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон „Змейово“ и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските Военновъздушни сили.