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Ищар: Успехът не е цифри, а чувство

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Чете се за: 02:20 мин.
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Звездата отбелязва 30 години на сцена с 5 концерта у нас

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Етнокралицата Ищар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцена с 5 концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък – за „Празника на розата“, последният е на 8 юни във Варна. Специални гости на концертите ѝ са THE GYPSIES, които ще пеят най-големите хитове на Gipsy Kings. След България дивата продължава турнето си в Америка.

Израелската певица идва за първи път в България през 2000-та година и българската публика завинаги завладява сърцето ѝ. Намира я за неповторима и много духовна. Тогава разбира, че песента ѝ "Last Kiss" е хит. Според Ищар в днешно време хората са забравили корените си и да бъдат себе си. Прекалено много се съобразяват с хорското мнение и с материалното.

Ищар: "Всеки очаква да си топ. Трудно е, когато хората постоянно очакват неща от теб. Просто трябва да бъдем себе си. Хората просто забравят кои са. Забравят корените си и аз обвинявам технологиите. И въпреки че като артист на мен ми трябват, аз съм против тях, защото губим сетивата си."

Ищар открива себе си най-добре, когато остане сама. За певицата хората, които не могат да останат сами, бягат от себе си. Тя често пита своите деца, близнаците Шила и Даниел, които вече са на 19, какви искат да бъдат.

Ищар: "Какви искате да станете? Какво искате да правите с живота си? Искаме да правим пари. Какво? Ако ще тичате към парите, те ще избягат от вас. Успехът не е цифри, а чувство."

Музиката си Ищар оприличава на пустинна роза. Затова е много развълнувана, че след няколко дни ще посети Казанлък и ще има концерт именно на фестивала на розата.


#турне #София # Казанлък #турне в България #Ищар #Варна #Пловдив

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