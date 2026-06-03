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Протести и сблъсъци във Великобритания: Повод е смъртта на студент при арест в Саутхемптън

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Протести и сблъсъци във Великобритания: Повод е смъртта на студент при арест в Саутхемптън
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Смъртта на студент при арест предизвика протести във Великобритания. Случаят е подобен на този на Джордж Флойд в САЩ.

Протестиращи пред полицейското управление в Саутхемптън хвърляха тухли, кофи за боклук и други предмети по полицаите. Те отвърнаха с лютив спрей и щитове за борба с безредици. Стигна се и до сблъсъци.

18-годишният студент Хенри Новак почина след нападение с нож в южния английски град Саутхемптън през декември миналата година. Кадри от полицейска камера обаче станаха достояние на обществото едва сега. Той е бил с белезници, докато е умирал от прободни рани, след като убиецът му е дал лъжливи показания, че е бил нападнат по расистки подбуди.

Убиецът – 23-годишен сикх – беше осъден на доживотен затвор в понеделник. Премиерът Киър Стармър нарече кадрите „ужасяващи“.

#Хенри Новак #Джордж Флойд #протести #Великобритания

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