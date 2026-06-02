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Уникална находка: Показаха ценна колекция от бутилки вино, скрити в чешки замък

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Бутилките са общо 133. Датират от 1892 до 1899 година. Били са скрити в края на Втората световна война от тогавашните собственици на замъка, близо до границата с Германия.

Томаш Визовски, управител на замъка "Бечов" в Чехия: „В края на войната това винено съкровище е било скрито заедно с реликвария на Свети Мавър, с убеждението, че херцогът или друг член на семейството скоро ще се върне, за да го вземе. Това обаче така и не се случва. След драматично търсене през 1985 година бутилките бяха открити. Тяхната реставрация вече е успешно завършена.“

Според експерти скритият тайник е осигурил перфектни условия за съхранение на виното. Качеството на напитката е доказано с помощта на устройство, което извлича проба през игла, пробивайки тапата, без да я поврежда. Цялата колекция е на стойност около 740 хиляди евро, но се очаква на търг цената ѝ да се покачи.

#чешки замък #вино #втора световна война

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