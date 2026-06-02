Експерти коментираха ролята на изкуствения интелект в ежедневното банкиране

Изкуственият интелект вече е част от ежедневното банкиране, но предстои технологията да стане все по-персонализирана към нуждите и желанията на всеки клиент. Това коментираха банкери на финансовия форум „Иновации“ на Асоциация „Банка на годината“.

Изкуственият интелект е възможност, която помага на банковите служители да намерят най-правилния отговор за клиентите си между огромния брой регулации, правила, тарифи и изисквания. А за потребителите ще бъде все по-лесно да използват нужните им услуги.

Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на банка: „Представете си в бъдеще, че има един агент от ваше име, който проучва офертите на пазара, намира най-добрата, контактува вашата банка и иска специална оферта за вас. Защо не да извършва плащания от ваше име? Това прави предизвикателството на банките много голямо – първо да дадат на клиентите удобството на персонализацията, а от друга страна това да е по-сигурен, регулиран начин, защитен от гледна точка на техните данни и финансови активи.“ Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на банка: „Клиентите ще го усетят през бързи процеси – документите, които се подават, ще бъдат автоматизирано разчетени и по-бързо обработени. Връзката между различните институции е нещо, от което ние зависим като банки. Може да бъдем много технологични, но много голяма част от тази работа е свързана с държавната администрация.“

Но монетата винаги има две страни – персонализацията на изкуствения интелект поставя под въпрос сигурността на личните ни данни.

Питър Ванхес, иновационен мениджър в банка: „Трябва да се подготвим и да сме сигурни, че тези данни са добре управлявани, защото ще споделяме много данни. Много от данните са вече там, но в Европа имаме много добро законодателство, което е предимство пред САЩ, но определено това е нещо, на което трябва да обърнем внимание.“ Александър Стайков, съветник на изпълнителен директор на компания за платежни разплащания: „В ерата на ИИ все по-важна ще става дигиталната идентичност. Тоест клиентите ще трябва да влязат в тази нова среда, новата схема за предоставяне на идентичност на трети страни, за да има сигурност, че агентите не правят нещо вместо тях, нещо, което те не искат.“

Банковите експерти съветват да не бързаме да предоставяме достъп до всеки AI агент, който го поиска.