8 месеца след потопа в „Елените“ курортът отново посреща туристи

8 месеца след наводнението, отнело четири човешки живота и оставило без покрив десетки хора, курортът „Елените“ отново посреща туристи. Зад привидно спокойния старт на сезона обаче все още личат следите от бедствието.

Оксана е сред първите туристи, избрали да почиват в „Елените“ това лято.

Оксана, турист: „Видяхме офертата за почивка за този хотел в интернет. Знаехме за ужасното наводнение, което се случи миналата година, но мислехме, че всичко е възстановено.“ Турист от Румъния: „Не бяхме запознати подробно със ситуацията след наводнението тук, но условията в хотела са добри – има вода, ток, храната е вкусна, а плажът е чист.“

Но буквално зад първите туристи картината е друга – тази на разрушените сгради и инфраструктура.

Осем месеца след потопа, отнел живота на четирима души в „Елените“, пътят на река Козлука остава непроменен. Днес водата изглежда спокойна, но в комплекса тя остава скрита под тонове бетон.

От ДНСК заявиха в писмена позиция до БНТ, че заповедта за премахване на корекцията на река Козлука не е изпълнена, защото се обжалва в съда от множество собственици от хотел „Негреско“.

При последните проверки са установени нови незаконни строежи, както и обекти без разрешение за ползване, сред които „Корекция на коритото на река Козлука и земни маси“ и аквапарк „Атлантида“ с подпорна стена.

А собствениците още чакат да се върнат към нормалния си живот.

Питър, собственик на апартамент в „Елените“: „Искам отново да живея тук, в апартамента си, но съм принуден да отида в Германия, защото тук е невъзможно да остана.“

Междувременно екипът на БНТ засне проверка на РДНСК – Варна в една от засегнатите от наводнението сгради, която няма ток, вода и Акт 16.

Игор Макаров, собственик на апартаменти: „Оставаме без канализация, защото тя е била незаконно свързана към съоръженията на Арабаджиев. Сега те не работят и на практика сме без функционираща канализационна система.“

За десетки собственици потопът още не е приключил, а въпросите около причините за трагедията остават без отговор.