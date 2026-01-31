БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Четири месеца след опустошителния потоп в „Елените“ голяма част от инфраструктурата в комплекса все още не е възстановена. Електричеството, водоподаването и канализацията не функционират, което прави имотите необитаеми.

Апокалиптична картина, сякаш стихията е била вчера, а са минали месеци – кал, разруха и празни домове. В къщата на Татяна са останали само тухлите.

Татяна Титова, жител на “Елените”: “Калта си изкарахме, искаме ток и вода. Багерите ги наехме ние също. Тук изкарах 7 камиона, отзад десет камиона. Да дойдат електромерите да ни оправят. Това е частно, аз разбирам, че държавата не може тук да дойде да ни помогне.“

В опит да се справят сами, жителите поемат разходите по разчистването за своя сметка.

Игор, жител на “Елените”: “Един камион струва около 400 лева, горе-долу толкова. Почистихме мястото и за площ от около 300 квадратни метра платихме 8000 лева. Всички тук ремонтират и искат да продължат да живеят на това място, не искаме да си тръгваме и да изоставяме домовете си.”

Пострадалите семейства нямат връзка със собственика на земята и обявиха, че спират да плащат таксите за поддръжка.

Анастасия Гросенко, собственик на къща в “Елените”: "“Виктория груп” - те са собственици на земята и на тях плащаме такси поддръжка, плащаме и държавния данък. Основният проблем, който ни вълнува, е състоянието на реката. Ние не знаем следи ли някой за състоянието на колектора. Тези въпроси към „Виктория груп” не можем да отправим.”

Андрей Боюкли, собственик: “Реката минава тук отдолу, колекторът върви. И през аквапарка. Това нещо трябва да се почисти, реката да се изчисти, да бъде дерето чисто. Никой не ходи тук от “Виктория груп”. Казват, че държавата трябва да чисти дерето, те не искат да чистят.”

От областната управа заявиха, че месец след бедствието са възстановили тока до трафопоста и водата до входа на вилното селище.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: “Вътре в цялото селище всичко е частна инфраструктура, държавата не може да възстанови. Там трябва самите собственици и фирмите, които поддържат да възстановят, защото ако ние възстановим, примерно електрозахранването - ще направим много голяма беля. Подземната инфраструктура, кабели и тръбопроводи - всичко е изровено и изкопано.”

Месеци след стихията „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата.

