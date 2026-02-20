БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
илияна йотова случая петрохан настоявам случай разплете докрай
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие

Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров. По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

Цицелков обяви, че срещу него и кабинета тече масирана атака и ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт."

Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака

#президентът Илияна Йотова #Стоил Цицелков #освобождаване #укази

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
5
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
6
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Политика

Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"
Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"
Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков
Чете се за: 02:17 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака
Чете се за: 01:42 мин.
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за марките и географските означения НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за марките и географските означения
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ