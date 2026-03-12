Закрита е наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие за качеството на въздуха

Европейската комисия закри наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие в областта на качеството на атмосферния въздух, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Решението е взето на 11 март, след положителна оценка на направените от България законодателни промени.

Процедурата беше открита през 2020 г., след като Комисията установи, че националното законодателство в областта на околната среда не осигурява в пълна степен възможност на представители на обществеността да оспорват по съдебен ред общинските програми за качеството на атмосферния въздух.

В отговор на констатациите на ЕК бяха предприети необходимите действия за промени в законодателството. За целта бе разработен проект на закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който се предвижда изрична възможност общинските програми за качество на атмосферния въздух да бъдат оспорвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Законопроектът беше окончателно приет от Народното събрание на 11 септември м.г., след което ЕК оцени промените като достатъчни за закриване на процедурата.