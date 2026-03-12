БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да „спасим себе си и душите си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Напусналият екип от Педиатричната болница в София е взел решението си заради ценностен конфликт и натиск в работната среда. Това заяви пулмологът и педиатър проф. Светлана Велизарова, която беше част от напусналия медицински екип.

Проф. Велизарова обясни причините за решението на екипа да напусне.

„Защо напуснахме? Защото това беше единственият начин да спасим себе си и душите си. Тук съм да защитя този екип, защото в общността се създаде едно мнение, че ние сме големи професионалисти, но сме изключително конфликтни личности.“

Тя подчерта, че според нея проблемът не е личен конфликт, а въпрос на принципи.

„Не! Става дума за ценности. Става дума за това, че ние сме екип, който държи на достойнството, на честността и на свободата си.“

Проф. Велизарова уточни, че екипът няма конфликт с директора на болницата д-р Благомир Здравков.

„Искам пред всички да кажа – ние бяхме поканени от д-р Здравков. Ние работихме с д-р Здравков с взаимно доверие. Той ни е помагал и ние сме му помагали в изключително тежки за него моменти. Той е знаел всичко, което става и цялото напрежение, на което бяхме подложени, защото сме имали десетки разговори по този въпрос, така че ние не сме имали конфликт с д-р Здравков, нямаме и няма да имаме конфликт с него.“

Тя беше категорична, че напрежението идва от други ръководители в структурата на болницата. Даде пример за напрежението в болницата:

„Например? Например, колегата ви, да кажем, излиза след студио и му казва „Знаеш ли, ти за нищо не ставаш. Ако не се поправиш до 2-3 дена, мислим да те сменяме или да идеш другаде“. На следващото студио обаче му казва „Слушай какво, ти сбърка написаната дума, сега пиши доклад защо си сбъркал тая дума. Следващия път, ако не се поправиш, няма път за тебе в академично отношение“.“

По думите ѝ конфликтът е възникнал на професионално ниво и е свързан и с академично развитие на лекари.

„Когато аз поисках, тогава като ръководител на клиника, да се разкрие доцентско място за една колежка, която по наукометрични показатели отговаря за професор, ми беше отказано.“

Проф. Велизарова разказа, че екипът е водил разговори за възможността да продължи работа в друга болница.

„Имахме три срещи с директора на „Пирогов“, стискане на ръце и дадена честна мъжка дума.“

Тя обясни, че впоследствие тази възможност не се е реализирала. От „Пирогов“ отричат да е оказван натиск и посочват, че причината е била несъгласие от страна на лекари в болницата.

По думите ѝ в отделението няма новоназначени пулмолози, каквото твърдение каза д-р Здравков.

„Няма нови назначени хора, няма нито един пулмолог. Казвам ви го и се заклевам тук пред вас.“

Вижте целия разговор с проф. Светлана Велизарова във видеото.

#проф. Светлана Велизарова  #пулмолог #детска болница

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
4
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
5
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Общество

Раздават пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно децата си
Раздават пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно децата си
Случаят "Цалапица": Близки на убития Митко се събраха на протест пред МВР Случаят "Цалапица": Близки на убития Митко се събраха на протест пред МВР
Чете се за: 01:35 мин.
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им приемно семейство? Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им приемно семейство?
Чете се за: 03:55 мин.
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Чете се за: 03:45 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да „спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да „спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Иран предупреди за цени от 200 долара за барел петрол
Чете се за: 01:17 мин.
Близък изток
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ