Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да „спасим себе си и душите си

Напусналият екип от Педиатричната болница в София е взел решението си заради ценностен конфликт и натиск в работната среда. Това заяви пулмологът и педиатър проф. Светлана Велизарова, която беше част от напусналия медицински екип.

Проф. Велизарова обясни причините за решението на екипа да напусне.

„Защо напуснахме? Защото това беше единственият начин да спасим себе си и душите си. Тук съм да защитя този екип, защото в общността се създаде едно мнение, че ние сме големи професионалисти, но сме изключително конфликтни личности.“

Тя подчерта, че според нея проблемът не е личен конфликт, а въпрос на принципи.

„Не! Става дума за ценности. Става дума за това, че ние сме екип, който държи на достойнството, на честността и на свободата си.“

Проф. Велизарова уточни, че екипът няма конфликт с директора на болницата д-р Благомир Здравков.

„Искам пред всички да кажа – ние бяхме поканени от д-р Здравков. Ние работихме с д-р Здравков с взаимно доверие. Той ни е помагал и ние сме му помагали в изключително тежки за него моменти. Той е знаел всичко, което става и цялото напрежение, на което бяхме подложени, защото сме имали десетки разговори по този въпрос, така че ние не сме имали конфликт с д-р Здравков, нямаме и няма да имаме конфликт с него.“

Тя беше категорична, че напрежението идва от други ръководители в структурата на болницата. Даде пример за напрежението в болницата:

„Например? Например, колегата ви, да кажем, излиза след студио и му казва „Знаеш ли, ти за нищо не ставаш. Ако не се поправиш до 2-3 дена, мислим да те сменяме или да идеш другаде“. На следващото студио обаче му казва „Слушай какво, ти сбърка написаната дума, сега пиши доклад защо си сбъркал тая дума. Следващия път, ако не се поправиш, няма път за тебе в академично отношение“.“

По думите ѝ конфликтът е възникнал на професионално ниво и е свързан и с академично развитие на лекари.

„Когато аз поисках, тогава като ръководител на клиника, да се разкрие доцентско място за една колежка, която по наукометрични показатели отговаря за професор, ми беше отказано.“

Проф. Велизарова разказа, че екипът е водил разговори за възможността да продължи работа в друга болница.

„Имахме три срещи с директора на „Пирогов“, стискане на ръце и дадена честна мъжка дума.“

Тя обясни, че впоследствие тази възможност не се е реализирала. От „Пирогов“ отричат да е оказван натиск и посочват, че причината е била несъгласие от страна на лекари в болницата.

По думите ѝ в отделението няма новоназначени пулмолози, каквото твърдение каза д-р Здравков.