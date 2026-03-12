БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Слушай новината

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни ще се проведат във въздушното пространство на Република България.

Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г. е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил и съответните компетентни държавни органи.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.

#гръцки военни самолети #Министрство на отбраната # Атанас Запрянов #изтребители Ф-16 #учение

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
4
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
5
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: У нас

Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Чете се за: 03:05 мин.
Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:37 мин.
Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Иран предупреди за цени от 200 долара за барел петрол
Чете се за: 01:17 мин.
Близък изток
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ