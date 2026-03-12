Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни ще се проведат във въздушното пространство на Република България.

Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г. е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил и съответните компетентни държавни органи.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.