Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване

САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване на разрастващия се конфликт в Близкия изток.



Американският президент Доналд Тръмп заяви, че още не е приключил с Иран и трябва да довърши започнатото. Израелската армия е готова да продължи ударите толкова дълго, колкото е необходимо, каза говорителят, бригаден генерал Ефи Дефрин.

През нощта Израел нанесе нови удари срещу Иран и срещу цели на "Хизбула" в Южен Ливан. При атака в Бейрут са загинали поне шестима души. Общият брой загинали в конфликта надмина 2000 души.