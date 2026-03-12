БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият

от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
Обстрелът срещу Израел продължава, като най-силно засегнат е северът на страната, където жителите имат по-малко от 10 секунди да се укрият при ракетни атаки. Това разказа в "Денят Започва" българката Рина Бакалов, която живее в Израел.

"Няколко дни най-силно е обстрелването в северната част на Израел. „Хизбула“ се активираха страшно много, за да помогнат на Иран, и непрекъснато има ракети. За съжаление времето, за което хората трябва да се скрият по убежищата, е по-малко от 10 секунди, защото е много близо и е много трудно. Повечето хора живеят в бомбоубежища, скривалища, в подземия, защото, нали разбирате, че семейство с 3 деца няма как майката да ги вземе и да тича с децата, ако бащата е в запас. Те живеят или на обществени места, където са подсигурени, или ако имат убежище в собственото жилище, но положението е много, много тежко"

По думите ѝ има обстрелване и в централната част на Израел, но там има повече време за реакция.

Според Бакалов израелското общество е разделено по отношение на войната, но мнозинството я подкрепя с надеждата тя да доведе до по-дългосрочна сигурност.

„Повечето осъзнават и искат това да е последната война“, каза още Бакалов.

Тя подчерта, че в момента ежедневието в страната е силно нарушено.

„В момента няма училища, няма детски градини. На всяко семейство по един човек от семейството минимум не може да работи. Защото трябва да си гледат децата. Много е трудно. Мобилизирани сме много силно да изкараме тази война.“

По думите ѝ войната вече оказва сериозно влияние върху икономиката и социалните системи. Въпреки трудностите, тя заяви, че обществото е мобилизирано да издържи до края на конфликта.

„Ние сме, за съжаление, доста изстрадал народ тук. И може би трябва да се издържи още мъничко, за да може след това да има по-траен мир.“

Вижте целия разговор с Рина Бакалов във видеото.

#българка в Израел #войната в Близкия изток #Иран #Израел

