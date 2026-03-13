БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карина Караиванова беше избрана за подуправител на БНБ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Тя положи клетва пред Народното събрание

карина караиванова беше избрана подуправител бнб
Слушай новината

Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Емисионно“. За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха. След това Караиванова положи клетва пред Народното събрание.

Тя беше изслушана вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Кандидатурата ѝ беше представена днес в пленарната зала от гуверньора на БНБ Димитър Радев, който посочи, че Карина Караиванова притежава необходимите професионални качества и институционален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“.

"Убеден съм, че предложеният кандидат ще допринесе за укрепване на институционалната роля на БНБ и за ефективното изпълнение на нейните функции в рамките на еврозоната", заяви той.

Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции, се посочва в доклада на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

Карина Караиванова е магистър по финанси и банково дело с редица професионални квалификации. Професионалната ѝ реализация включва седем години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това в периода 2012-2016 г. Караиванова е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Черноморската банка за търговия и развитие. В този период Караиванова е била и алтернативен гуверньор за България на Международния валутен фонд.

Кариерата ѝ включва и задълбочен опит в академичната дейност като преподавател във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2017 г.

#подуправител #карина караиванова #БНБ

Последвайте ни

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
6
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Политика

Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир
Министърът на земеделието Иван Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка Министърът на земеделието Иван Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка
Чете се за: 01:32 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета
Чете се за: 03:42 мин.
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния район в Близкия изток Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния район в Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
От БСП се противопоставят на участието на България в Съвета за мир на Тръмп От БСП се противопоставят на участието на България в Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ