Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир

Депутатите решават днес дали да задължат служебния кабинет да внесе за ратификация в парламента решението за присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Темата предизвика бурни политически реакции.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че, ако такова решение бъде взето, кабинетът ще сезира Конституционния съд.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Българското правителство се подготвя за най-лошите варианти в развитието на конфликта за Близкия изток. Естествено се надяваме развитията да не са толкова лоши както за българските граждани, така за сигурността в региона като цяло. В тази връзка нямаме в момента информация, която би ни притеснила повече, отколкото виждаме в момента това, което се случва на терен. Относно предложението в Народното събрание за Борда за мир, виждаме вече, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания. Разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в "списъка Магнитски".